На Тернопільщині колишній працівник лісгоспу ошукав односельчан майже на сто тисяч гривень

Мешканці села на Тернопільщині зверталися до працівників поліції із заявами про те, що вони потрапили у пастку шахрая. Люди розповідали, що їхній знайомий, колишній працівник лісгоспу, обіцяв їм дрова за доступною ціною.

Гроші потерпілі йому оплачували наперед, а товару так і не отримували. Сума збитків у кожного різна – від 2500 до 15 тисяч гривень. Наразі слідчі встановили 7 фактів шахрайства, повідомляють у поліції області.

Житель Тернопільського району в сумі заробив на своїх знайомих вісімдесят тисяч гривень . Проте слідчі припускають, що ця сума може бути значно вищою. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції розшукали афериста. Чоловік у скоєному зізнався. Злочини вчиняв, перебуваючи уже під слідством за правопорушення, вчинені раніше. А саме – за крадіжку лісу.

Тепер порушнику доведеться відповідати перед законом ще й відповідно до частини 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу. Йому уже оголосили підозру та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Процесуальне керівництво здійснює Бучацька окружна прокуратура.

Встановлюють слідчі й інших людей, які могли потрапити у пастку шахрая.