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На Тернопільщині горіло фермерське господарство

04.12.2024

Галина Кіт

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Суспільство, Теми, Події, Тернопільщина, Новини

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У селі Мишковичі Великоберезовицької громади, що на Тернопільщині, сталася масштабна пожежа. Загорілася будівля колишньої ферми, яке використовували, як пункт розбору автомобілів. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

“Вогонь знищив елементи покриття будівлі, один легковий автомобіль, навантажувач і численні автомобільні деталі. Пожежу гасили 5 одиниць техніки і 22 рятувальники”, — йдеться у дописі.

У повідомленні також йдеться, що вогонь охопив площу 900 квадратних метрів. Вдалося врятувати саму будівлю, 50 голів великої рогатої худоби, 5 автомобілів, 3 причепи із зерном і 2 сівалки.

 

Теги: пожежа, ферма

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