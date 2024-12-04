На Тернопільщині горіло фермерське господарство

У селі Мишковичі Великоберезовицької громади, що на Тернопільщині, сталася масштабна пожежа. Загорілася будівля колишньої ферми, яке використовували, як пункт розбору автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

“Вогонь знищив елементи покриття будівлі, один легковий автомобіль, навантажувач і численні автомобільні деталі. Пожежу гасили 5 одиниць техніки і 22 рятувальники”, — йдеться у дописі.

У повідомленні також йдеться, що вогонь охопив площу 900 квадратних метрів. Вдалося врятувати саму будівлю, 50 голів великої рогатої худоби, 5 автомобілів, 3 причепи із зерном і 2 сівалки.