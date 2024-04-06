Переселенка у Зборові через «Одноклассники» возвеличувала росію

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на вирок Зборівського районного суду від 29 листопада 2023 року щодо Олени П.

Як встановлено місцевим судом, у період із 25 березня 2022 року по 15 червня 2023 року обвинувачена Олена П., використовуючи спеціалізовану програму «VPN», зі свого мобільного телефону «Самсунг» обходила блокування доступу українським користувачам до соціальної мережі «Одноклассники» і заходила до власного акаунту «Елена Геоня», звідки поширювала матеріали, в яких виправдовувала та заперечувала збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році.

Вироком Зборівського районного суду Олену П. визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році), та призначено позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України обвинувачену звільнено від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку терміном на 1 рік і 6 місяців.

Не погодившись із призначеним покаранням, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив цей вирок скасувати, а новим вироком призначити Олені П. покарання у виді 1 року позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна, окрім житла. У доповненні до апеляційної скарги просив застосувати до обвинуваченої спеціальну конфіскацію та передати у власність держави її мобільний телефон марки «Самсунг» із двома сім-картками, з якого вона заходила до соцмережі «Одноклассники», і він був знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження, дійшла висновку, що призначене районним судом покарання відповідало особі обвинуваченої і було співмірним тяжкості вчиненого злочину.

Так, допитана судом Олена П. розповіла про те, що народилась і проживала у м. Попасна Луганської області. Після повномасштабного вторгнення росії у квітні 2022 року вони з чоловіком переїхали до м.Нікополя, а в жовтні 2022 року – на Тернопільщину, де зараз і проживають у Зборові, у кімнаті гуртожитку. Дописи в «Однокласниках» публікувала під впливом емоцій, оскільки не розуміла дійсного стану речей у суспільстві, але не мала наміру нікого принижувати. Під час перебування на Тернопільщині зрозуміла, які добрі люди тут проживають, і їй соромно перед ними за вчинене.

Обвинувачена повністю визнала свою вину та щиро розкаялася у вчиненому. Як на стадії досудового розслідування, так і під час розгляду справи у суді активно сприяла розкриттю злочину у найкоротші терміни і погодилась на розгляд кримінального провадження у спрощеному порядку.

На думку колегії суддів, це засвідчило, що Олена П. не втратила почуття обов’язку перед державою та суспільством і заслуговувала на довіру. Водночас, постійно проживаючи на території Луганської області, яка з 2014 року частково окупована, вона могла піддатись пропаганді, однак, зважаючи на щире каяття й усвідомлення вчиненого, їй необхідно дати можливість на виправлення без реальної ізоляції від суспільства.

Разом із тим, колегія суддів погодилася із доводами прокурора про необхідність застосувати до Олени П. спеціальну конфіскацію її мобільного телефону «Самсунг» із двома сім-картками, який вона використовувала як знаряддя для вчинення кримінального правопорушення, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.