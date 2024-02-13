На Тернопільщині бетонують міст через Збруч: рух перекрито

На Тернопільщині розпочали ремонт 51-метровий міст через річку Збруч. На час ремонту рух через міст у Гусятині повністю перекрили.

Підрядна організація вже влаштувала монолітну розподільчу плиту та тротуари, і тепер приступила до бетонування споруди.