На Тернопільщині бетонують міст через Збруч: рух перекрито

“Це один із ключових етапів ремонту споруди. Саме розподільча плита бере на себе динамічні навантаження від руху транспорту, її якість та міцність є запорукою тривалої експлуатації мосту. Щоб якнайшвидше відновити сполучення автошляхом Т-23-12, бетонування монолітної розподільчої плити і тротуарів проводилося паралельно з 2 сторін мосту.
Також зроблено ремонт насадок та опор. Раніше було замінено 12 балок прогонової будови, тріщини яких стали головною причиною терміновості робіт. Тепер потрібно зачекати, аби бетон набув необхідної міцності. Після цього підрядник нанесе гідроізоляцію та нове асфальтобетонне покриття. Після цього ми відновимо рух транспорту відремонтованим мостом”, – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.
Водіїв просять бути уважними під час руху дорогою Т-23-12, зважати на нові дорожні знаки та неухильно дотримуватися їхніх вимог.