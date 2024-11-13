На Тернопільщині автівка збила пішохода

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 12 листопада близько 10:20 у селищі Гусятин. На місце події виїжджав наряд групи реагування Гусятинського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ”21099, рухаючись проїзною частиною дороги на вулиці Богдана Лепкого, не врахував дорожньої ситуації та збив 47-річну жительку Бережан. Її з численними тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада швидкої госпіталізувала до реанімаційного відділення.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.