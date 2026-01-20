На Теребовлянщині прорвало відстійник. Масштабне забруднення зафіксували біля Кобиловолок

На Тернопільщині зафіксували масштабне забруднення довкілля. Поблизу села Кобиловолоки Теребовлянської громади стався прорив відстійника, внаслідок чого в ґрунт потрапили рідкі відходи з різким неприємним запахом.

Про надзвичайну ситуацію 19 січня повідомив представник Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. Інформація надійшла на спецлінію поліції, після чого на місце події виїхали правоохоронці та профільні служби.

Під час обстеження території екологи виявили прорив карти відстійника. Через пошкодження в ґрунт витекла речовина коричневого кольору, так звана технічна вода. За попередніми даними, аварія сталася у вихідний день, тому працівники підприємства помітили витік не одразу.

Упродовж кількох годин рідина інтенсивно розтікалася полями та ґрунтовими дорогами, а згодом дісталася траси міжнародного значення М-19 через землі комунальної власності Теребовлянської міської ради.

На місце події працювала слідчо-оперативна група поліції, екологи та інші служби. Для оперативної ліквідації наслідків витоку та недопущення утворення ожеледиці на проїжджій частині залучили дорожників і місцевих фермерів. Забруднені ділянки засипали інертними матеріалами, рух транспорту перебував під контролем.

Для фіксації масштабів забруднення до роботи долучили фахівців Держгеокадастру та співробітників управління стратегічних розслідувань. Вони використали безпілотники для аерознімання місцевості. За орієнтовними підрахунками, площа забруднення становить близько 4 тисяч квадратних метрів.

Працівники Державної екологічної інспекції відібрали проби ґрунту для лабораторних досліджень. Після отримання результатів буде визначено рівень впливу на довкілля та розраховано суму завданих збитків. За результатами перевірки інспекція вживатиме заходів реагування відповідно до чинного законодавства.

За фактом події слідчі Теребовлянського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Екологи нагадують, що у разі виявлення порушень природоохоронного законодавства громадяни можуть звертатися до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області письмово або електронною поштою.