На організацію громадських робіт для безробітних на Тернопільщині вже передбачено більше 1,1 млн грн

Із кожною з 55 об’єднаних територіальних громад Тернопілля місцеві підрозділи служби зайнятості області уклали угоди про співпрацю, де, зокрема, передбачено одну з ефективних форм сприяння зайнятості безробітних – організацію громадських робіт.

Такі роботи відповідають потребам певної громади, проводяться виключно на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях та фінансуються за кошти місцевих бюджетів, роботодавців, для яких роботи виконуються, та за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, включаючи виплату як основної, так і додаткової зарплати.

Види цих робіт визначають місцевими громадами та можуть бути організовані для всіх бажаючих, але в першу чергу – для безробітних.

Громадські роботи вигідні для громад, оскільки:

дають можливість виконати необхідні роботи: навести лад у населених пунктах, здійснити ремонт об’єктів соціальної сфери, упорядкувати цвинтарі, меморіали, зони відпочинку, а також супровід людей з інвалідністю, догляд за громадянами в закладах соціальної сфери, надання допомоги учасникам бойових дій та сім’ям загиблих військових тощо;

забезпечують тимчасову зайнятість мешканців,

економлять кошти ОТГ (оскільки 20%-50% коштів компенсує СЗ),

зростає рівень доходів населення,

пом’якшують або попереджують соціальну напругу, наслідки безробіття для жителів ОТГ;

забезпечують соціальний розвиток

Громадські роботи вигідні для роботодавців, адже є можливість:

залучити тимчасових працівників, не відволікаючи основний штат від роботи,

оцінити професійні здібності та якості працівника і при появі вакансій обрати претендентів з числа безробітних, які працювали на громадських роботах,

зекономити кошти.

Громадські роботи вигідні для безробітних, бо:

– це джерело доходу у час пошуку роботи,

– підтримують мотивацію до праці,

– на учасника робіт поширюються соціальні гарантії,

– період участі у таких роботах зараховується до страхового стажу,

– це реальний шанс у подальшому отримати постійне місце роботи (кожен третій учасник громадських робіт залишається працювати постійно).

В середньому щороку між службою зайнятості Тернопільщини та органами місцевого самоврядування і роботодавцями укладається майже 30 договорів на організацію громадських робіт. Так, у 2022 році до громадських робіт було залучено 139 осіб, з них 14 осіб з інвалідністю. На проведення цих робіт було витрачено 324,8 тис. грн Фонду та 235,9 тис. грн коштів місцевих бюджетів.

На 2023 рік (за оперативними даними) на організацію згаданих робіт вже передбачено 495 тис. грн – в обласній службі зайнятості та 694 тис. грн – в місцевих бюджетах.

Запрошуємо до співпраці!

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil або у відділ активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості за тел.: (0352) 43-49-18, 52-55-57 чи на «гарячу» лінію 063 5765756.