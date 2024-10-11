На одній із вулиць Тернополя комунальники проводять аварійні роботи: рух ускладнено

Сьогодні, 11 жовтня, у Тернополі по вул. Степана Качали ускладнений рух транспорту. Для усунення аварії на водопроводі на місці просідання дорожнього покриття фахівці Тернопільводоканалу проводять аварійні роботи.

Роботи триватимуть до 20.00 год, інформують у міськраді.

На час проведення ремонтних робіт буде ускладнено рух приватного транспорту даними вулицями. Зокрема, від вул. Богдана Хмельницького у напрямку вул. Степана Качали буде здійснюватися лише вул. Івана Франка. Проїзд прямо – до бульвару Тараса Шевченка та направо –до вул. Родини Барвінських буде тимчасово закритий.

Просимо водіїв врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів.