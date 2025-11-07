На Луганщині загинув 30-річний розвідник з Тернопільщини

29 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Греківки Сватівського району Луганської області загинув розвідник-оператор штурмового батальйону Михайло Толстяк.
Михайлу було 30 років. Проживав у Нетішині Хмельницької області. Навчався на Тернопільщині. Випускник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка.
“Колектив, студентська родина Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка висловлює щирі співчуття рідним та близьким, одногрупникам – випускника”, – йдеться у дописі на сторінці навчального закладу.
Вічна пам’ять і слава Воїну, який віддав життя за незалежність України! Герої не вмирають!
Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!