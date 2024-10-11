На кордоні спіймали трьох ухилянтів з Тернопільщини

10 жовтня прикордонники відділу “Вилок” Мукачівського загону затримали трьох жителів Тернопільщини, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Група складалася з п’ятьох чоловіків, двоє інших – жителі Івано-Франківської області та Київщини. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Під час з’ясування обставин правопорушення прикордонники встановили, що за допомогу у переправленні за кордон кожен із чоловіків мав заплатили організаторам своєї «мандрівки» від 9 до 10 тисяч доларів США.

Двох із порушників кордону вдруге затримують під час спроби обійти наявні пункти пропуску. Третій в обхід пунктів пропуску вирішив іти після двох невдалих спроб перетнути кордон за підробленими документами. За даними фактами прикордонники оформили необхідні документи та направили їх для прийняття правового рішення судами та вповноваженими правоохоронними органами.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.