На фронті загинув стрілець-снайпер Юрій Мазур з Кременеччини

Кременеччина вкотре у скорботі. На фронті загинув мужній воїн Юрій Мазур. Трагічну звістку повідомили на сторінці Кременецької РВА.

Стрілець-снайпер мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону – Мазур Юрій Васильович, 1972 року народження, загинув під час відбиття штурмових дій противника в районі Донецької області 17.12.2022. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконав військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність – назавжди залишиться у наших серцях.

Зустріч Героя завтра, 9 травня, четвер, близько 14.30 год. Вишнівецька селищна громада. Похорон у п’ятницю в 11.00 год. село Коханівка.

Шана і слава захиснику України!