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На Чернігівщині помер 39-річний прикордонник з Тернопільщини

30.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Поблизу населеного пункту Семенівка Чернігівської області 25 червня  помер захисник з Теропільщини, 39-річний військовослужбовець Іван Мусял.

Про важку непоправну втрату повідомили у Гусятинській громаді.

Іван Мусял був солдатом, інспектором прикордонної служби, водієм групи мінометів відділення вогневої підтримки. Він проживав у селі Васильків Кривеньківського старостинського округу.

“Іван став до лав Збройних сил України ще у вересні 2022 року. Патріот, який любив Україну і став на її захист. Він чітко та самовіддано виконував поставлені завдання, щоб його рідні та близькі були у безпеці, щоб усі ми жили під мирним небом у вільній державі!
Смерть Івана стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади.
Висловлюємо щирі співчуття рідним.
Вічна пам’ять та шана воїну!”, – ідеться у зверненні селищної ради.

Сьогодні відбудеться зустріч тіла військовослужбовця Івана Мусяла, Герой назавжди повернеться до рідного дому…

Теги: Тернопільщина, війна з Росією, військовий загинув

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