На Чернігівщині помер 39-річний прикордонник з Тернопільщини

Поблизу населеного пункту Семенівка Чернігівської області 25 червня помер захисник з Теропільщини, 39-річний військовослужбовець Іван Мусял.

Про важку непоправну втрату повідомили у Гусятинській громаді.

Іван Мусял був солдатом, інспектором прикордонної служби, водієм групи мінометів відділення вогневої підтримки. Він проживав у селі Васильків Кривеньківського старостинського округу.

“Іван став до лав Збройних сил України ще у вересні 2022 року. Патріот, який любив Україну і став на її захист. Він чітко та самовіддано виконував поставлені завдання, щоб його рідні та близькі були у безпеці, щоб усі ми жили під мирним небом у вільній державі!

Смерть Івана стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним.

Вічна пам’ять та шана воїну!”, – ідеться у зверненні селищної ради.

Сьогодні відбудеться зустріч тіла військовослужбовця Івана Мусяла, Герой назавжди повернеться до рідного дому…