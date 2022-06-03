28 травня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк візитував парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Боричівка та святого Миколая Чудотворця с. Глещава, що на Теребовлянщині. У парафіяльних храмах сіл Боричівка (збудований 1894) і Глещава (1897) митрополита Василія вітав парох о. Михайло Бочан, який душпастирює у селах понад 30 років.

29 травня високопреосвященний Василій відвідав парафії Успіння Пресвятої Богородиці с. Надрічне (2008), Різдва Пресвятої Богородиці с. Соснів (1628), якими від 1993–1994 рр. опікується о. Роман Каденюк, а також завітав у храм св. Бориса і Гліба с. Підруда (2007), де молився спільно із о. Володимиром Маламоном та вірними.

Архієрей очолив молебень до Пресвятої Богородиці, закликав вірних до ревної молитви за мир і перемогу України у цій війні. На кожній парафії відбувся духовно-патріотичний концерт у супроводі братів-семінаристів. Візит став чудовою нагодою помолитися з вірними, підтримати паству на дусі та закликати до старанного духовного життя і молитви за Україну.

До ПЦУ перейшла ще одна громада на Збаражчині

29 травня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор із архіпастирським візитом відвідав храм святих безсрібників Косми та Даміана у с. Хотовиця, що на Кременеччині, громада якого 28 лютого цього року перейшла у лоно Православної церкви України. Архієрей, якому співслужили настоятель храму та запрошене духовенство, звершив Божественну Літургію. Під час Богослужіння лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу й український народ.

До речі, на Збаражчині ще одна громада перейшла у лоно Православної церкви України. Парафія святого Миколая с. Колодне вирішила порвати з московською церквою. Опікуватись парафією буде протоієрей Борис Леськів.

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