Митрополит Епіфаній очолить богослужіння у двох храмах Тернополя

Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Епіфаній 29-30 червня очолить богослужіння у двох храмах міста з нагоди свята Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері.
Програма:
29 червня
17.00 – Всенічне бдіння
Кафедральний собор Воздвиження Чесного Хреста Господнього
вул. Над Ставом, 16
30 червня
09.00 – Божественна літургія, хресний хід до собору Різдва Христового
вул. Руська, 22
Вірян запрошують долучитися до урочистостей та спільної молитви.
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