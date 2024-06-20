Митрополит Епіфаній очолить богослужіння у двох храмах Тернополя

Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Епіфаній 29-30 червня очолить богослужіння у двох храмах міста з нагоди свята Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері.

Програма:

29 червня

17.00 – Всенічне бдіння

Кафедральний собор Воздвиження Чесного Хреста Господнього

вул. Над Ставом, 16

30 червня

09.00 – Божественна літургія, хресний хід до собору Різдва Христового

вул. Руська, 22

Вірян запрошують долучитися до урочистостей та спільної молитви.