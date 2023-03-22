Михайло ГОЛОВКО: “Тернопільська обласна рада вболіває за кожну громаду”

Днями відбулася робоча зустріч керівництва Тернопільської обласної ради та виконавчого апарату з лідерами громад, депутатських фракцій, керівниками комунальних підприємств краю.

Проговорили важливі для області питання щодо міжнародної співпраці, залучення закордонних інвесторів, створення індустріальних парків та подальшу стратегію координацї співпраці в умовах воєнного стану.

“Тернопільська обласна рада вболіває за кожну громаду. Подібні зустрічі відбувалися і раніше в рамках підготовки до економічного форуму, однак війна внесла свої корективи, пригальмувала реформи децентралізації, та ми продовжуємо рухатися вперед, комунікувати, щоб спільно допомагати кожній громаді успішно реалізувати проєкти та вирішувати проблеми”, – зазначив голова облради Михайло Головко.

Михайло Йосифович розповів, що уже напрацьовано низку питань для підготовки на розгляд сесії.

“Сподіваюся, наші засідання будуть регулярними, учасники – активними, а наша спільна праця – продуктивною та результативною. Ефективна комунікація керівників органів місцевого самоврядування сприяє вирішенню багатьох актуальних питань в громадах нашого регіону. Обласна рада завжди рухалася в напрямку підтримки своїх громад, сприяла ефективному розвитку у всіх сферах життя. Відновлюємо обмін думками у форматі живого спілкування, обмінюємося досвідом, обговорюємо проблеми, спільно шукаємо їх вирішення, окреслюємо перспективи, відкриваємо нові можливості”, – додав голова облради.

Міжнародна співпраця – це одне із наших пріоритетних завдань. Відтак, під час зустрічі презентували кілька програм, які є актуальними для реалізації проєктів з розвитку та відновлення усіх сфер життєдіяльності.

Найпоширенішою проблемою є пошук коштів для втілення задумів чи задоволення першочергових потреб. Часто ці питання допомагають вирішувати міжнародні гранти чи різноманітні програми транскордонного співробітництва.