Михайло ГОЛОВКО: “Тернопільська обласна рада вболіває за кожну громаду”

Проговорили важливі для області питання щодо міжнародної співпраці, залучення закордонних інвесторів, створення індустріальних парків та подальшу стратегію координацї співпраці в умовах воєнного стану.
“Тернопільська обласна рада вболіває за кожну громаду. Подібні зустрічі відбувалися і раніше в рамках підготовки до економічного форуму, однак війна внесла свої корективи, пригальмувала реформи децентралізації, та ми продовжуємо рухатися вперед, комунікувати, щоб спільно допомагати кожній громаді успішно реалізувати проєкти та вирішувати проблеми”, – зазначив голова облради Михайло Головко.
Михайло Йосифович розповів, що уже напрацьовано низку питань для підготовки на розгляд сесії.
“Сподіваюся, наші засідання будуть регулярними, учасники – активними, а наша спільна праця – продуктивною та результативною. Ефективна комунікація керівників органів місцевого самоврядування сприяє вирішенню багатьох актуальних питань в громадах нашого регіону.
Обласна рада завжди рухалася в напрямку підтримки своїх громад, сприяла ефективному розвитку у всіх сферах життя.
Відновлюємо обмін думками у форматі живого спілкування, обмінюємося досвідом, обговорюємо проблеми, спільно шукаємо їх вирішення, окреслюємо перспективи, відкриваємо нові можливості”, – додав голова облради.
Міжнародна співпраця – це одне із наших пріоритетних завдань. Відтак, під час зустрічі презентували кілька програм, які є актуальними для реалізації проєктів з розвитку та відновлення усіх сфер життєдіяльності.
Найпоширенішою проблемою є пошук коштів для втілення задумів чи задоволення першочергових потреб. Часто ці питання допомагають вирішувати міжнародні гранти чи різноманітні програми транскордонного співробітництва.
“Наприклад, актуальною для наших громад є Програма Interreg NEXT PL-UA 2021-2027, яка була затверджена Європейською комісією в листопаді 2022 року і на яку було скеровано 187,4 млн євро.
Перший конкурс проєктних заявок у рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 розпочнеться у травні та триватиме до кінця липня 2023 року.
Найближчим часом ми організуємо навчання з написання грантових проєктів для представників громад нашого краю. Також допоможемо громадам у пошуку партнерів”, – резюмував Михайло Головко.