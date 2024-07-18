Ми відкриємо вогонь на ураження! В ОК “Захід” відреагували на інформацію про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

В Оперативному командуванні “Захід” відреагували на інформацію про можливу ескалацію обстановки на українсько-білоруському кордоні. Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що українські Сили безпеки та оборони зламали плани ворога по Харківській області і по іншому північному напрямку:

“Але справді загроза там залишається. Ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили й засоби українських Сил безпеки й оборони. Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, ми говоримо про північний напрямок”.

На запитання, чи спостерігається наразі на окремих ділянках північного кордону накопичення сил, яких не було відносно нещодавно, Андрій Юсов відповів, що зараз у ГУР бачать спроби ворожих ДРГ і спроби ротації, зміни, поповнення окупаційних підрозділів:

“Звичайно, Сили безпеки й оборони України за цим уважно спостерігають, готуються й проводять активні контрзаходи”.

В Оперативному командуванні “Захід” відреагували на інформацію про можливу ескалацію обстановки на українсько-білоруському кордоні:

“Наші бійці вдосконалюють свої навички та готові до будь-яких викликів. Ми завжди на крок попереду ворога. Усі ворожі дії – відомі. Усі маневри – заздалегідь зрозумілі.Попереджаємо, що при перетині державного кордону України ворожими підрозділами – ми відкриємо вогонь на ураження”.

Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”

Фото відділу зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”