Передвеликоднє повернення з полону

У Монастириській громаді відбулася зворушлива та довгоочікувана подія: додому повернулися двоє захисників – Богдан Михайлович Зарічняк та Анатолій Степанович Копча. Про це повідомив міський голова Монастириської громади Андрій Старух.

Тепла зустріч відбулася у вузькому колі. Зважаючи на особисті прохання самих воїнів та їхніх рідних, зустріч героїв пройшла без зайвої публічності та офіційних урочистостей. Громада поважно поставилася до приватного життя захисників: журналістів не запрошували, а коло осіб, які вітали бійців, було обмеженим.

Міський голова Андрій Старух зазначив, що додаткові світлини з моменту повернення будуть оприлюднені лише у разі згоди самих військовослужбовців. Зараз головне завдання для Богдана та Анатолія — спокійний відпочинок у колі сім’ї, відновлення сил та адаптація до домашнього затишку.

Андрій Старух висловив глибоку вдячність усім, хто підтримував воїнів молитвами та вірою. Повернення земляків стало великою радістю для всієї Монастирищини, яка продовжує чекати на кожного свого захисника.

