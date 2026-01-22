Монастирищина прощається з Героєм. На війні загинув захисник Анатолій Зенюк

Монастириська громада знову в жалобі. Війна продовжує забирати життя захисників України. Стало відомо про загибель жителя села Коржова — військовослужбовця Анатолія Зенюка, 1985 року народження.

Анатолій Зенюк був серед тих, хто без вагань став на захист Батьківщини, коли ворог прийшов на українську землю. Він залишив мирне життя, аби боронити свободу та незалежність держави, до кінця залишаючись вірним військовій присязі.

Рідні, друзі та односельці згадують його як мужню, стійку та незламну людину. Його життєвий шлях став прикладом справжньої відданості Україні та щирої любові до свого народу.

Монастириська міська рада висловила глибокі співчуття родині, близьким і побратимам полеглого воїна. У цей важкий час уся громада розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови в глибокій скорботі.

Пам’ять про Анатолія Зенюка житиме в серцях земляків і всіх, хто знав його та шанував. Він назавжди залишиться у строю Небесного воїнства, оберігаючи рідну землю з висоти небес.

Вічна і світла пам’ять Герою.