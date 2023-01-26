Мобілізація для обмежено придатних: де можуть служити такі військовозобов’язані

Осіб, які не можуть бути повністю придатними для несення військової служби, все одно можуть мобілізувати. Однак, для цього ВЛК має зробити відповідний висновок.
Після вручення повістки, військовозобов’язаний має пройти необхідну військово-лікарську комісію. Вона, у свою чергу, в індивідуальному порядку має вказати які види служби або роботи протипоказані особі з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично буде виконуватись.
Зокрема, чоловіки та жінки, яких визнано обмежено придатними до військової служби не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, тощо.
Офіційне визначення обмежено придатної особи є у Положенні про військово-лікарську експертизу у Наказі Міноборони від 14.08.2008 № 402. Там у розділі Г 20.3 розділу ІІ (медичний огляд) визначено, чим характеризується категорія «обмежено придатний».