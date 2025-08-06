Міська рада Тернополя оголосила нові закупівлі техніки для ЗСУ

Тернопільська міська рада оголосила закупівлю 11 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3 Pro або їх еквівалентів. Квадрокоптери планують передати для потреб Збройних сил України.

Безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль у сучасних умовах. Вони дозволяють виконувати завдання з аеророзвідки, картографії та геодезії на передовій. Така техніка допомагає військовим ефективніше виконувати поставлені завдання.

“Придбання безпілотних літальних апаратів є важливим кроком для забезпечення наших захисників необхідною технікою. Ці квадрокоптери стануть надійними помічниками для виконання різноманітних завдань на передовій,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Детальну інформацію про перелік переданої техніки захисникам можна переглянути на офіційному сайті міської ради у розділі Е-сервіси.

Безпілотні літальні апарати стали невід’ємною частиною сучасного технічного оснащення військових підрозділів. Вони забезпечують виконання широкого спектру завдань без ризику для особового складу.

Новина від пресслужби