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Міська рада Тернополя оголосила нові закупівлі техніки для ЗСУ

06.08.2025

Руслан Іннак

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Війна з рф, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Тернопільська міська рада оголосила закупівлю 11 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3 Pro або їх еквівалентів. Квадрокоптери планують передати для потреб Збройних сил України.

Безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль у сучасних умовах. Вони дозволяють виконувати завдання з аеророзвідки, картографії та геодезії на передовій. Така техніка допомагає військовим ефективніше виконувати поставлені завдання.

“Придбання безпілотних літальних апаратів є важливим кроком для забезпечення наших захисників необхідною технікою. Ці квадрокоптери стануть надійними помічниками для виконання різноманітних завдань на передовій,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Детальну інформацію про перелік переданої техніки захисникам можна переглянути на офіційному сайті міської ради у розділі Е-сервіси.

Безпілотні літальні апарати стали невід’ємною частиною сучасного технічного оснащення військових підрозділів. Вони забезпечують виконання широкого спектру завдань без ризику для особового складу.

Новина від пресслужби

Теги: ТМР, Сергій Надал, ЗСУ, міська рада, техніка, зхакупівлі

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