Місця на автостанції у Козовій не знайшлося: воїн на милицях, тамуючи біль, очікував автобус (ФОТО)

Воїн попри біль змушений був очікувати транспорт опираючись на милиці, оскільки сидячого місця на зупинці для людей не передбачено.
Про такий випадок у соцмережі повідомила тернополянка Олександра Орляк, мати загиблого у 2015 році поблизу Дебальцевого воїна Олександра Орляка.
«Років зо два назад тут благополучно демонтували будівлю автостанції і на її місці оперативно звели великий торговий центр з приміщеннями для бізнесу. Не забули виділити зал для очікування автобусів (як-не-як автостанція). Та от чи дизайнери проєкту щось недопрацювили, чи просто не вважали за потрібне облаштувати на вулиці лавочки для пасажирів, чи про них, потенційних пасажирів, ніхто й не думав», – зазначила Олександра Орляк.
Також жінка наголосила, що є люди, яким і декілька хвилин важко стояти в очікуванні транспорту.
«Сьогодні, на жаль, спостерігала, як Воїн з пораненими ногами, спираючись на милиці, кривився від болю, очікуючи автобус на Тернопіль. Він ні на що не скаржився, нікому не розповідав про свій біль. Було очевидним, що й в такій ситуації йому найбільше болить Україна! А нам з вами, шановне панство, а вам, шановні чиновники райцентру Козова, повинні боліти його рани!!!», – підкреслила жінка.