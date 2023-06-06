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Місця на автостанції у Козовій не знайшлося: воїн на милицях, тамуючи біль, очікував автобус (ФОТО)

06.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Козівська селищна громада

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У смт. Козова на Тернопільщині пораненому воїну не знайшлося місця на автостанції.

Воїн попри біль змушений був очікувати транспорт опираючись на милиці, оскільки сидячого місця на зупинці для людей не передбачено.

Про такий випадок у соцмережі повідомила тернополянка Олександра Орляк, мати загиблого у 2015 році поблизу Дебальцевого воїна Олександра Орляка.

«Років зо два назад тут благополучно демонтували будівлю автостанції і на її місці оперативно звели великий торговий центр з приміщеннями для бізнесу. Не забули виділити зал для очікування автобусів (як-не-як автостанція). Та от чи дизайнери проєкту щось недопрацювили, чи просто не вважали за потрібне облаштувати на вулиці лавочки для пасажирів, чи про них, потенційних пасажирів, ніхто й не думав», – зазначила Олександра Орляк.

Також жінка наголосила, що є люди, яким і декілька хвилин важко стояти в очікуванні транспорту.

«Сьогодні, на жаль, спостерігала, як Воїн з пораненими ногами, спираючись на милиці, кривився від болю, очікуючи автобус на Тернопіль. Він ні на що не скаржився, нікому не розповідав про свій біль. Було очевидним, що й в такій ситуації йому найбільше болить Україна! А нам з вами, шановне панство, а вам, шановні чиновники райцентру Козова, повинні боліти його рани!!!», – підкреслила жінка.

Джерело: Тернополяни

Теги: Тернопільська область, суспільство, військовий з Тернопільщини, Козівська громада

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