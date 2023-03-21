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Мешканців Тернопільщини кличуть на толоки

21.03.2023

Ірина Нова

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Новини, Події

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«За чисте довкілля»: акцію під такою назвою проводять на Тернопільщині. Протягом березня-квітня у громадах області влаштовуватимуть толоки з прибирання та озеленення.

В акції беруть участь представники усіх громад області. Жителі краю наводять лад у парках, громадських місцях, придорожніх смугах.

«Ми залучаємо до цієї акції усіх охочих. Мотивуємо людей долучатися. Адже чисте довкілля – запорука нашого успіху. Ми маємо дбати про місце, в якому живемо. Насамперед прибираємо парки, а загалом роботи дуже багато. Залучаємо молодь, літніх людей, усіх, хто має силу та бажання. Кожен повинен розуміти, що чистота громади залежить саме від нього», – каже координаторка акції Аліна Гурик.

«За чисте довкілля» – акція щорічна. За словами організаторів, вона має на меті, перш за все, докорінно змінити ставлення населення до проблеми покращення довкілля та санітарного стану територій. Таким чином, відбудеться ціла низка заходів з благоустрою, покращення санітарного стану довкілля та озеленення населених пунктів.

Джерело: За Збручем

Теги: толока, «За чисте довкілля»

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