Ось уже майже півроку, як триває повномасштабна війна в Україні. У перші місяці українці все що мали віддавали на потреби армії, але зараз донати на ЗСУ скоротились.

За даними Опендатабот, у червні українці перевели на допомогу армії на рахунок в Національному банку пів мільярда гривень, що значно менше, ніж у попередні місяці. Зменшення сум донатів пояснюють як втомленістю українців від війни, загальним зменшенням доходів та неодноразовим випадкам шахрайства, так і донатами на інші масштабні волонтерські або державні ініціативи на допомогу армії.

На запитання у соціальних мережах тернополяни відповідали, чи справді люди стали жертвувати на ЗСУ менше та чому це сталось.

Справді багато тернополян відповіло, що жертвують на ЗСУ значно менше. У більшості тернополяни стали донатити менше, через скрутне фінансове становище. Левова частка тернополян допомагає кільком фондам, точноково бригадам. Варто зазначити й те, .що зменшилась не тільки матеріальна допомога, а й фізична. Якщо у перші місяці війни плести сітки приходило стільки людей, що їм буквально бракувало місця, то тепер приходять одиниці.