Мер Почаєва передумав оскаржувати повернення споруд лаври державі

Почаївський міський голова всупереч інтересам держави став на захист “московської церкви”.

Почаївська міська рада та УПЦ МП подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

Ситуація набула нового розвитку після втручання голови Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди. Він висловив занепокоєння діями міського голови Почаєва Василя Бойка. Раніше Бойко особисто підтримав УПЦ МП у цій справі, що спонукало ОВА запросити його для пояснень.

“Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ”, – заявив В’ячеслав Негода.

Обласна влада звернулася до правоохоронних органів для перевірки дій посадовців Почаївської міської ради та виконавчого комітету. За попередніми даними, у їхній діяльності, що передувала поданню апеляції, можуть бути ознаки порушення законодавства. Водночас, у деяких діях чиновників, згідно з попередньою інформацією, вбачаються потенційні порушення, що можуть призвести до відповідних юридичних наслідків.

І вчора стало відмовилися що Почаївській міській раді відмовилися від апеляційної скарги і прокоментували ситуацію.