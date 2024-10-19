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Негода звернувся до правоохоронців щодо оскарження судового рішення про повернення державі будівель Почаївської лаври

19.10.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Духовне, Теми, Цікаво

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Очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода просить правоохоронні органи дати правову оцінку діяльності міського голови Почаєва та інших посадових осіб у зв’язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Почаївської лаври.

Про це В’ячеслав Негода написав у телеграм-каналі.

“У медіа області вийшли публікації про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. В ОВА був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП). За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міської ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства”, – ідеться у заяві.

“Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ”, – додав начальник ОВА.

Теги: Почаївська лавра, В'ячеслав Негода

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