Негода звернувся до правоохоронців щодо оскарження судового рішення про повернення державі будівель Почаївської лаври

Очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода просить правоохоронні органи дати правову оцінку діяльності міського голови Почаєва та інших посадових осіб у зв’язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Почаївської лаври.
Про це В’ячеслав Негода написав у телеграм-каналі.
“У медіа області вийшли публікації про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. В ОВА був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП). За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міської ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства”, – ідеться у заяві.
“Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ”, – додав начальник ОВА.