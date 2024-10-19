Негода звернувся до правоохоронців щодо оскарження судового рішення про повернення державі будівель Почаївської лаври

Очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода просить правоохоронні органи дати правову оцінку діяльності міського голови Почаєва та інших посадових осіб у зв’язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Почаївської лаври.

Про це В’ячеслав Негода написав у телеграм-каналі.