Мариновані грибочки на зиму: найкращі рецепти з оцтом і без

Хочете ласувати грибами у будь-який сезон року — замаринуйте їх. Консервовані грибочки зберігаються більше року, головне правильно їх приготувати.

«Здорові люди» діляться рец ептами.

Користь і шкода маринованих грибів

Гриби — низькокалорійний продукт (до 30 ккал на 100 г), що практично не містить жирів, тому він підходить усім, хто турбується про фігуру.

Мариновані гриби містять вітаміни А, D, Е, РР, групи В, а також безліч корисних мікроелементів: кальцій, магній, натрій, калій, цинк, мідь, залізо, фосфор та ін. Крім того, у грибах є майже всі амінокислоти, що є будівельним матеріалом для клітин організму

Лідирують за корисними властивостями білі гриби (боровики), потім йдуть підосичники (красноголовці), підберезники, грузді, рижики, опеньки, лисички, печериці.

Варто пам’ятати, що гриби повільно перетравлюються через хітин, що міститься в них, і уповільнюють виділення шлункового соку. Тому цей продукт не варто їсти часто при захворюваннях нирок, подагрі, а також дітям до 12-14 років, поки у них не буде повноцінно сформована система травлення.

У маринованих грибах міститься багато оцту та солі, вони не рекомендовані при захворюваннях ШКТ.

Перед маринуванням гриби треба підготувати відповідним чином.

Вживати в їжу мариновані гриби варто не раніше ніж через 30-40 днів після закочування. Якщо розсіл надто сильний, гриби перед вживанням можна промити.

Запам’ятайте: якщо маринад у банці помутнішав — гриби зіпсовані та до вживання непридатні. Причиною можуть бути погано простерилізовані банки, мала кількість солі чи оцту, зберігання у теплому місці.

Мариновані білі гриби без оцту

Очистіть боровики від сміття та землі, великі — поріжте на шматочки однакового розміру, дрібні можна залишити цілими.

Інгредієнти:

гриби — 2 кг;

вода — 800 мл;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 3 ст. л.;

лимонна кислота — 2 ч. л.;

лаврові листи — 4 шт.;

чорний перець — 20 шт.;

запашний перець — 4 шт.;

гвоздика — 5 шт.;

часник — 4 зубчики.

Приготування.

Перекласти гриби в каструлю, залити велику кількість холодної води і поставити на плиту. Дочекатися кипіння, зняти піну та прибрати вогонь до середнього. Відварювати гриби, іноді помішуючи, близько 10 хвилин. Потім відкинути боровики на друшляк і кілька разів промити під проточною водою.

Для приготування маринаду в окрему каструлю налити воду, додати лавровий лист, гвоздику, сіль, цукор, перець, лимонну кислоту та крупнонарізаний часник. Поставити на вогонь і довести до кипіння.

Викласти гриби в маринад, дочекатися закипання і варити на невеликому вогні 25 хвилин.

Перекласти боровики у стерилізовані банки та залити гарячим маринадом, у якому вони варилися.

Закрутити, поставити на кришку і залишити мариновані гриби за кімнатної температури до повного остигання.

Мариновані підосичники з гірчицею

Для консервування краще брати молоді міцні підосичники. Перед приготуванням грибів необхідно зняти темну шкірку з ніжки.

Інгредієнти:

підосичники — 1 кг;

вода — 1 л;

оцет 9% — 80 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 4 ч. л.;

лавровий лист — 4 шт.;

гірчиця у зернах — 1 ч. л.;

насіння кропу — 1 ч. л.;

чорний перець (горіх) — 5 шт.;

лимонна кислота — ½ ч.л.

Приготування.

Гриби очистити, вимити, покласти у велику каструлю.

Залити велику кількість води, додати лимонну кислоту (вона потрібна, щоб гриби не потемніли). Довести до кипіння та варити на середньому вогні 10 хвилин. Потім воду злити.

Ще раз залити гриби чистою водою (щоб вони були повністю вкриті). Додати сіль, лавровий лист, перець, насіння гірчиці, кропу та цукор. Довести до кипіння та варити 20-25 хвилин.

Влити оцет, знову закип’ятити та вимкнути. Розкласти гриби банками і залити гарячим маринадом. Закрутити, перевернути вгору дном, накрити ковдрою чи рушником і залишити мариновані підосичники на ніч, щоб охолонули.

Мариновані опеньки з кропом

Для маринування краще брати капелюшки і залишати ніжку не більше 1 см. З ніжок, що залишилися, можна зробити грибний фарш.

Інгредієнти:

опеньки — 1 кг;

кріп — 1 парасолька або насіння;

часник — 2 зубчики;

оцет 9 % — 80 мл;

сіль — 1 ст. з гіркою;

цукор — 1 ст. з гіркою;

гвоздика — 2 шт.;

запашний перець (горошком) — 3 шт.;

чорного перцю — 6 горошин;

лавровий лист — 1 шт.

Приготування.

Гриби очистити від сміття та покласти у велику миску. Залити водою та залишити на 1 годину. За цей час бруд розмокне і легко змиється. Опеньки ретельно промити.

Викласти опеньки в каструльку, залити холодною водою та додати сіль. Довести до кипіння та варити 30 хвилин. Якщо при варінні зверху буде утворюватися піна, її треба знімати.

Поки опеньки варяться, можна приготувати маринад. Для цього в каструлю налити воду, додати сіль, цукор, спеції. Довести маринад до кипіння та влити оцет, після чого тримати на вогні ще 5 хвилин.

Гриби злити, потім перекласти до каструлі з маринадом і довести до кипіння. Після закипання варити 15-20 хвилин.

Часник нарізати товстими скибочками.

У стерилізовані банки на дно покласти часник, кріп. Гриби дістати з каструлі шумівкою та розкласти зверху. Залити грибочки киплячим маринадом і закрутити.

Банки з маринованими грибами перевернути догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного остигання.