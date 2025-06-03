Майже на місяць перекриють центальну вулицю Тернополя

З 4 по 27 червня в Тернополі проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці Руській. Роботи триватимуть з 09:00 год до 22:00 год при сприятливих погодних умовах.

Ремонт охопить ділянку дороги по парній стороні житлової забудови – від перехрестя вулиць Патріарха Йосифа Сліпого та Руської до пішохідного переходу перед перехрестям вулиць Руська – Патріарха Мстислава.

Про це повідомили у міській раді.

У межах ремонту проводитимуться роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини з підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю, влаштування бетонної основи в межах зупинки громадського транспорту та асфальтування підготовлених ремонтних карт.

“Під час виконання робіт рух транспорту на зазначеній ділянці буде частково ускладнений. Просимо водіїв та пішоходів завчасно планувати маршрути та дотримуватись дорожніх знаків і тимчасових обмежень”, – звертається до мешканців місцева влада.