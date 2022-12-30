Майже 60% українців підтримали у «Дії» святкування Різдва 25 грудня

У додатку «Дія» завершилося опитування про святкування Різдва. За результатами опитування, 60% українців підтримали святкування Різдва 25 грудня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Захід.нет.

За його словами, це опитування стало одним із наймасовіших, які проводили у «Дії». У ньому взяли участь понад 1,5 млн осіб.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903265). За святкування 7 січня проголосували 25% користувачів (390125).