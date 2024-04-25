Квадрокоптер від шахрая: тернополянин втратив 60 тисяч гривень

Житель Тернополя потрапив у пастку афериста, втратив гроші, за які планував придбати товар, і лише через декілька днів після цього звернувся до поліції.

За словами потерпілого, на сайті оголошень він натрапив на квадрокоптер «Mavic DJI 3 Fly more», який хотів використовувати по роботі. Чоловік зв’язався із продавцем, останній переконав покупця в тому, що на пошті доведеться заплатити високу комісію, а тому, щоб цього не було, порекомендував тернополянину оплатити всю суму одразу передоплатою. Продавець запевнив: як тільки гроші надійдуть, він скине відео пересилки товару.

Чоловік перерахував 60 тисяч гривень, проте товару не отримав. Через кілька днів після «покупки» звернувся до працівників поліції. Дізнавачі внесли цей факт в ЄРДР відповідно до статті 190 Кримінального кодексу. Триває розслідування.

Працівники поліції і адміністратори сайту неодноразово наголошують: не погоджуйтесь на попередню оплату, користуйтеся OLX Доставкою. У цьому випадку продавець отримає оплату лише після того, як покупець забере посилку у відділенні перевізника-партнера. Водночас вартість доставлення вже зарезервована, тому нічого сплачувати продавцеві особисто не потрібно. А от що необхідно зробити покупцеві — це ретельно перевірити посилку у відділенні перевізника, щоб не забрати додому «кота в мішку». Слід пересвідчитися, що все справне, неушкоджене та відповідає опису в оголошенні. І лише тоді — вносити оплату, радять у відділі комунікації обласної поліції.