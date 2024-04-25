Спокусившись на допомогу від відомої співачки, 60-річна жителька Тернопільщини втратила майже 100 тис. грн

Телефонують і представляються працівниками банку? Поліцейські розповідають, як не потрапити у пастку шахраїв.

Понад 97 000 гривень перерахувала 60-річна жителька райцентру на рахунок аферистів. Лише наступного дня вона зрозуміла, що стала жертвою злочину.

Співробітники Борщівського відділення поліції встановили, що в одній із соціальних мереж заявниця побачила оголошення про матеріальну допомогу від української співачки. Виплата становила 10800 гривень. Жінка перейшла за посиланням та залишила свій мобільний номер, аби подати заявку на отримання грошей.

За лічені хвилини до потерпілої зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він повідомив, що зловмисники намагаються зняти кошти з її кредитного рахунку. Задля розв’язання проблеми співрозмовник зазначив, що необхідно заблокувати картку і заявниця повинна виконувати його вказівки.

Жінка відкрила додаток банку і почала підтверджувати проведення платежів. Під час однієї з транзакцій вона помітила, що кошти були перераховані на рахунок невідомої особи. Телефонний шахрай зазначив, що це – новостворений електронний гаманець, який невдовзі буде активований і жодних проблем не буде. Потерпіла повірила і виконала всі умови.

Згодом жінка перевірила баланс на рахунку і побачила, що коштів не має. Надалі намагалася додзвонитися до невідомого, проте вже не змогла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.