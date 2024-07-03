Кучерявість персика: причини появи хвороби та як захистити дерево

Кучерявість персика – поширена хвороба, яка виникає через погані погодні умови. Персики потребують спеціального догляду, щоб уникнути кучерявості та отримати смачний урожай.
Ознаки кучерявості персика
Кучерявість персика – хвороба поширена і небезпечна, пише ZAXID.NET. Особливо часто вона проявляється при затяжній прохолодній і дощовій весняній погоді у травні, в період активного росту листя і формування зав’язі.
Основні ознаки:
кучерявість вражає, зазвичай, тільки молоді зелені пагони (приріст) через 6-8 днів після початку їх росту;
на листі з’являються яскраві зелені здуття, потім вони змінюють колір на буро-ліловий, червонуватий, пізніше стають коричневими;
листя і кінчики молодих пагонів викривляються, покриваються білуватим нальотом, всихають, чорніють і опадають;
зав’язь обсипається, плоди, які зберігаються на хворому деревці, стають дрібними, жорсткими, м’якоть стає сухою;
в уражених пагонів укорочені міжвузля (відстань між кожним наступним листом на пагоні), хворі гілки товщають.
Чим небезпечна хвороба
Причини хвороби кучерявості персика
В умовах, коли температура повітря стабільно вища +12°C і при високій вологості, різких перепадах температур починається період захворювання. Зазвичай, в травні, до цього часу персик встигає сформувати молоді пагони й нове листя, а цвітіння закінчується.
Кучерявість – це грибкове ураження, яке викликається грибком тафріна. Коли повітря стає сухішим, а погода спекотною, активний розвиток грибка припиняється. Тафріна залишається на корі, в лусочках бруньок до наступного сезону. На листі грибок перестає розвиватися, але стає причиною тріщин на заражених пагонах та стовбурах. А навесні наступного року грибок знову починає активно розростатись і буде вражати персики.
Як боротися з кучерявістю: інструкція
Профілактика
Щоб уберегти сад від кучерявості персика надалі, потрібно робити регулярну профілактику.
Восени після листопаду приберіть все листя з пристовбурного кола. Поки зберігаються невисокі плюсові температури проведіть викорінююче обприскування гілок, стовбура і землі в межах пристовбурного кола.
Перше весняне обприскування проводять препаратами з міддю до розпускання бруньок при плюсових температурах.
По набряклим брунькам, коли вони ось-ось відкриються, роблять обробку фунгіцидами – препаратами, що містять мідь, наприклад, «Чемпіон», «Медян Екстра», «Блу Бордо», «Бордоська суміш».
Ще одне обприскування проводять через 2 тижні.