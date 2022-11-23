Кредит чи позика: що обрати Тернополянам та яка між ними відмінність

Позика буде доречною, якщо гроші потрібні швидко та на короткий термін. Якщо ж вам потрібна велика сума й надовго, краще оформити кредит у банку.

Кредитування в Україні залишається популярним, попри воєнний стан. Разом з кредитними картками, розстрочками та кредитами готівкою набирають обертів і позики від макрофінансових організацій (далі – МФО). Часто, беручи гроші в борг в якійсь установі, люди навіть не читають договір, а потім не можуть витримати фінансового навантаження та погасити борг. У чому полягає різниця між кредитом та позикою, а головне: якому з варіантів надати перевагу в тій чи іншій ситуації, радять фахівці системи безоплатної правової допомоги.

Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) позика – це передача однією стороною (позикодавцем) у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками. Позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Активами, які отримує позичальник, можуть бути: грошові кошти в готівковій або безготівковій формі; товари, матеріали та інше; матеріальні цінності, які можна оцінити і встановити на них фіксовану вартість.

Згідно зі статтею 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики. Розмір та порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором розмір процентів не встановлений, він визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. Сам договір позики починає діяти з моменту передачі майна або грошей.

Проте позика може бути і безкоштовною. Наприклад, деякі МФО надають першу позику споживачу безкоштовно, за умови, що сума боргу буде сплачена вчасно. Крім МФО позику можуть надавати й банківські установи або фізичні особи, тощо.

Відповідно до статті 1054 ЦК України кредит – це завжди передача банком або іншою фінансовою установою (кредитодавцем) грошових коштів позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором. За кредитним договором позичальник зобов’язується повернути кошти та сплатити проценти за користування.

На відміну від позики, відносини між учасниками кредитної угоди завжди оформлюється договором. Кредитний договір визнається укладеним з моменту узгодження його умов і підписання обома сторонами. Проте документ може бути укладений як в паперовій формі, так і онлайн – в електронному вигляді. З точки зору закону, обидва варіанти однаково правомірні.

Суть договору позики та кредитного договору одна – гроші треба повернути.

Основні відмінності між позикою та кредитом полягають у їх призначенні: кредит – цільове і нецільове використання коштів , позика – нецільове; у забезпеченні: кредит може бути забезпечений майном, позика – ні; в умовах видачі: для кредиту вони більш жорсткі (необхідно хороша кредитна історія, постійний дохід, тощо), позика доступна майже всім; у сумі кредитування: кредит – велика сума, позика – невелика сума; у строках кредитування: кредит – декілька років, позика – до 1 місяця з можливістю оформити пролонгацію; у способі погашення: кредит – раз на 30 днів, позика – одноразово при закінченні дії договору; у продовженні строку дії договору (пролонгація): кредит – неможливо, позика – можливо.

Перед укладанням договору позики чи кредитного договору споживач має оцінити усі «за» та «проти», а також ситуацію, у якій потрібні кошти.

Підготувала

Ольга КУШНЕРИК