«Контінентал» допоміг замінити покрівлю храму в селі Красне

Віра в Бога і щира молитва — це дві важливі опори для українців. Єднання із Всевишнім завжди допомагало нашому народові переживати важкі випробування. Саме тому людям важливо піклуватися про великі церкви й маленькі каплички, підтримувати їх у відмінному стані навіть тоді, коли наша Батьківщина бореться. .

Нещодавно жителі села Красне також тривожилися за майбутнє своєї святині — дах храму Пресвятої Трійці був геть знищений часом, у негоду опади потрапляли всередину. Одним словом, церква, яка за даними істориків збудована ще 1806 року за кошти графині Чарторийської, потребувала термінового порятунку.

Щоб вирішити проблему, селяни оголосили збір коштів на матеріали для перекриття храму та оплати робіт. До співфінансування важливого проєкту долучилася «Контінентал Фармерз Груп».

Як зазначила старша менеджерка зі зв’язків з громадськістю кластера «Центр» Людмила Грабовецька, на ремонт церкви в селі Красне Компанія виділила 249 тис. грн.

«Для нас важливо підтримувати пайовиків у втіленні таких ініціатив. Ми зацікавлені у процвітанні громад, де орендуємо та обробляємо землі, адже “Контінентал” — це соціально відповідальний бізнес. Саме тому активно співпрацюємо із місцевими жителями і дбаємо про добрі зміни в селах і містечках», — наголосила пані Людмила.

Компанія придбала будівельні та покрівельні матеріали, необхідні для перекриття церкви. За кілька тижнів вдалося виконати солідний обсяг робіт. Будівельники замінили деревину, накрили храм бляхою і зробили новий церковний купол.

Староста Красненського старостинського округу Марія Прок зауважила, що за підтримки «Контінентал Фармерз Груп» громаді вдається «закривати» важливі питання. Наприклад, цьогоріч окрім ремонту церкви Пресвятої Трійці встановили огорожу у місцевому дитсадку. На цю потребу Компанія спрямувала 28,9 тис. грн.

А торік у Красненському старостинському окрузі спільно із «Контінентал» реалізували ще кілька проєктів на загальну суму на понад 125 тис. грн — у селі Козина встановили бруківку на церковному подвір’ї, облаштували ритуальний майданчик на кладовищі села Красне, а в класній кімнаті Красненської гімназії замінили вікна та підвіконня.