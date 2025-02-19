Конкурс «Золотий фліпчарт-2025»: настав час обрати найкращі ініціативи громадського сектору в умовах війни

Стартував прийом заявок на всеукраїнський конкурс «Золотий фліпчарт – 2025». Цей конкурс вже проводиться вп’яте та є важливою платформою для підтримки ініціатив у часи війни. «Золотий фліпчарт» націлений на висвітлення та відзначення боротьби громадського сектору в пришвидшенні перемоги України.
Конкурс охоплює шість номінацій:
Заявки приймаються до 3 березня 2024 року включно на сайті конкурсу.
Переможці обиратимуться двома шляхами – за результатами онлайн-голосування та експертного оцінювання. Голосування триватиме з 5 по 18 березня 2024 року, а офіційне нагородження відбудеться 4 квітня 2025 року в Тернополі.
Переможці отримають медіапідтримку від партнерів конкурсу, а також стануть героями унікального видання «Громадянське суспільство України під час війни 3.0».
Як податись на конкурс?
Партнери конкурсу: телекомпанія «TV-4», ТОВ «Тернопільський м’ясокомбінат», Управління молоді та спорту Тернопільської ОДА, креативний кластер «NA пошті», інформаційне агентство «UAMedia Group» та веб-студія «Екстрполія».
Конкурс проводить команда ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» за підтримки National Endowment for Democracy.