Конкурс «Золотий фліпчарт-2025»: настав час обрати найкращі ініціативи громадського сектору в умовах війни

Стартував прийом заявок на всеукраїнський конкурс «Золотий фліпчарт – 2025». Цей конкурс вже проводиться вп’яте та є важливою платформою для підтримки ініціатив у часи війни. «Золотий фліпчарт» націлений на висвітлення та відзначення боротьби громадського сектору в пришвидшенні перемоги України.

Конкурс охоплює шість номінацій:

Проєкт року – проєкт, який найбільше підтримав військових, ВПО чи тих, хто постраждав від війни.

Волонтерська ініціатива року – нагорода за найкращі ініціативи 2024 року, спрямовані на пришвидшення перемоги України.

Молодіжний проєкт року – для молодіжних ініціатив, які підтримують військових та цивільних постраждалих від війни.

Благодійна організація року – організація, яка щодня наближає нашу перемогу.

Молодіжна рада року – молодіжні ради, які згуртували активну молодь для волонтерства та важливих ініціатив заради перемоги.

Громадська організація року – для організації, яка щодня працює над змінами у своїй громаді.

Заявки можуть подавати члени громадських організацій, ініціативних груп, волонтерських об’єднань, молодіжних рад та активісти, які мають значний внесок у підтримку перемоги України.

Заявки приймаються до 3 березня 2024 року включно на сайті конкурсу.

Переможці обиратимуться двома шляхами – за результатами онлайн-голосування та експертного оцінювання. Голосування триватиме з 5 по 18 березня 2024 року, а офіційне нагородження відбудеться 4 квітня 2025 року в Тернополі.

Переможці отримають медіапідтримку від партнерів конкурсу, а також стануть героями унікального видання «Громадянське суспільство України під час війни 3.0».

Як податись на конкурс?

Ознайомтесь із номінаціями та виберіть найбільш відповідну.

Зареєструйтесь і заповніть заявку.

Пройдіть технічний відбір.

Після публікації номінантів підтримуйте свою номінацію під час голосування!

Конкурс відзначає важливу роль кожного, хто працює на перемогу, та заохочує до активної участі в ініціативах, що наближають нашу перемогу.

Партнери конкурсу: телекомпанія «TV-4», ТОВ «Тернопільський м’ясокомбінат», Управління молоді та спорту Тернопільської ОДА, креативний кластер «NA пошті», інформаційне агентство «UAMedia Group» та веб-студія «Екстрполія».

Конкурс проводить команда ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» за підтримки National Endowment for Democracy.