У Києві відбулась зустріч президента Конфедерації Будівельників України Лева Парцхаладзе та новопризначеного керівника регіонального представництва КБУ в Тернопільській області Василя Будзика. Під час зустрічі партнери обговорили подальшу співпрацю і першочергові проблеми, над яким працюватимуть найближчим часом. Василь Будзик, який очолюватиме регіональне представництво конфедерації у Тернопільській області, у будівельній сфері працює більше тридцяти років. Багаторічний досвід, довготривала проектна та адміністративна робота на посаді заступника головного архітектора Тернополя, а згодом головного архітектора міста передувала пропозиції очолити представництво на Тернопільщині.

Василь Будзик, керівник регіонального представництва Конфедерації Будівельників України в Тернопільській області:

– Питання КБУ для мене було, чесно кажучи, несподіванкою, але я рахую, що в принципі, мені це цікаво, і я вважаю, що можу бути корисним в цій комунікації між будівельниками, архітекторами, для того, щоб ми могли оті всі непорозуміння, гострі кути згладити. Ми плануємо зробити такий офіс коворкінг, де би ми могли збирати будівельників, доносити інформацію, що стосується нормативних документів, ми будемо брати активну участь у формуванні нових нормативних документів проектування, можливо постане питання впровадження якихось нових технологій, тому що КБУ буде задавати якийсь тон і відповідно нам буде легше це все на місцях доносити до наших будівельників.

Лев Парцхаладзе , президент Конфедерації будівельників України:

– Дуже важлива співпраця з місцевими нашими підрозділами, тому що зараз воєнний стан і багато проблем в Україні, нових викликів у нас з’явилося. Дуже багато підприємств знищено і ми повинні зараз виробити стратегію як швидко відновити Україну.

За словами Лева Парцхаладзе, понад 10 мільйонів квадратних метрів житла знищено в Україні за час війни і невідомо скільки ще буде розбомблено росіянами найближчим часом, тому пріоритетним питанням, яке потрібно вирішувати нагально, залишається будівництво квартир для людей, які втратили дах над головою.

Лев Парцхаладзе , президент Конфедерації будівельників України:

– Зараз активно залучаємо до співпраці наших міжнародних партнерів, ми входимо до Спілки Федерації Будівельників Європи – це 32 країни, у нас дуже активна співпраця конфедерації з ними і разом ми хочемо відновити стратегію відновлення України.

За роки існування Конфедерація Будівельників України стала відомою та впливовою організацією, до складу якої входить понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань та має свої представництва у всіх регіонах України. На думку новопризначеного керівника представництва Конфедерації Будівельників України в Тернопільській області Василя Будзика, в тісній співпраці з КБУ, місцевими будівельними компаніями, проектними та експертними організаціями, а також з органами влади на місцевому рівні робота буде ефективною та результативною.