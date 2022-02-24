– В цей непростий для нашої держави час, ми як відповідальний бізнес, ініціювали допомогу новоствореним військовим підрозділам. Зокрема, штабу батальйону територіальної оборони, в Ступках поблизу Тернополя. Адже приміщення, колишньої школи потребує ремонту та облаштування, щоб захисники України могли належно виконувати свої обов’язки» – каже співзасновник компанії «ПрестижБУД» Ігор Качмарський.

Компанія «Престижбуд» відгукнулася на запит військових і завезли 35 тон щебеню та упорядкували спецтехнікою подвір’я штабу, виділили 1 тонну цементу для господарських робіт, придбали та встановили світильники, розетки та вимикачі, придбали та встановаили бойлер, умивальник, щоб створити комфортні умови для солдат.

– Компанія і надалі допомагатиме захисникам України, адже список потреб досить великий. Зараз виготовляємо ворота, підбираємо оргтехніку для функціонування військової частини. Закликаємо усіх підприємців, колег, небайдужих людей підтримати нашу ініціативу та долучитися до допомоги для розбудови загонів територіальної оборони! – повідомив директор і співзасновник компанії «ПрестижБУД» Святослав Лебонтов.