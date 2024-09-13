Коли збирати яблука і як зберігати врожай?

Правильний вибір часу для збирання яблук визначає те, чи будуть плоди зберігатися достатньо довго, як заявлено в характеристиках сорту, і навіть, чи будуть яблука дійсно такими смачними, як мають бути. Коли і як збирати яблука, і куди поставити зберігатися, щоб вони були свіжими та не псувалися максимально довго?

Різні сорти – різні терміни збору врожаю

Сорти яблук умовно можна поділити на три категорії:

Ранні, або літні — зберігаються мало, максимум, 1 місяць. Споживаються у свіжому вигляді та йдуть на переробку. Саме такі сорти, як правило, зріють до Яблуневого Спасу. Починають їх збирати з середини липня, але основний збір врожаю літніх яблук припадає на середину-кінець серпня.

Середні, чи осінні сорти яблук зберігаються приблизно 3 місяці. Тобто до весни долежати вони не можуть, як би правильно ви їх не зберігали. При цьому чим довше вони лежать, тим гіршим стає їх смак. Так, якщо через пару тижнів після збору осінні яблука максимально розкривають свій смак і аромат, то з часом стають все м’якшими та набувають так званого «картопляного» присмаку. Основний врожай вони віддають у вересні, хоча перші яблучка можна зривати вже з кінця серпня.

Пізні, чи зимові яблука. Саме такі сорти можна зберегти до весни, бо вони якраз і призначені для тривалого зберігання. При цьому свої смакові характеристики зимові плоди яблук розкривають тільки з часом – через 1,2-2 місяці після збору врожаю. А на момент збору вони абсолютно «дерев’яні».

Як визначити «на око», що врожай яблук готовий до зняття?

Ідеально, коли ви точно знаєте сорт яблуні, який росте у вас в саду, бо значить – знаєте, якими повинні бути зовнішній вигляд і смак її яблук. Для літніх сортів визначити зрілість плодів дуже просто – пробуєте на смак. Такий, як заявлено в характеристиках сорту? Пора знімати. Літні плоди яблук знімають при ідеальній зрілості. Можна трохи раніше, але не страшно, якщо яблука дозріють на дереві повністю. Все одно вам доведеться їх швидко з’їсти або переробити.

Щодо осінніх сортів яблук, то визначити їх зрілість трохи складніше, бо знімати з дерева для тривалого зберігання їх потрібно трохи раніше – твердуватими й кислуватими. Це так звана знімальна стиглість плодів.

Досвідчені садівники радять звертати увагу на такі параметри при визначенні, коли збирати врожай осінніх сортів яблук:

Насіння плодів в стадії знімальної зрілості зафарбоване в коричневий колір;

Колір м’якоті й шкірки в цей час вже також такий, який має бути у яблука цього сорту на споживчій стадії зрілості (коли воно розкриває максимально свої смакові якості);

Плід соковитий;

Яблука відділяються від гілок разом з плодоніжкою легко;

Якщо надавити пальцем на плід, з’являється і залишається вм’ятина, але шкірка при цьому не рветься, бо ще достатньо пружна.

Зимові сорти яблук знімають з дерева, орієнтуючись на погоду і на особливості сорту. Але, як правило, не раніше, середини жовтня. Забарвлення насіння плодів точно має бути коричневим, а яблука — заявлених сортовими характеристиками розмірів. Добре, якщо пізні сорти яблук максимально довго зріють на дереві. Але зняти їх треба обов’язково до того, як почнеться масова падалиця і мінусова температура. Якщо під деревом бачите 4-5 здорових плодів – час точно прийшов.

Падалиця — додаткова ознака, за якою можна визначити знімальну зрілість не тільки зимових, а й осінніх і літніх яблук. Варто до неї придивлятися уважно. Коли замість дрібних пошкоджених плодів в час, коли теоретично вже пора збирати врожай, під яблунею лежать візуально здорові, яскраво зафарбовані плоди, пора до роботи!

Як правильно збирати врожай яблук?

По-перше, коли? Тільки у погожий сонячний день. Плоди мають бути абсолютно сухими у час їх зняття з дерева.

Яблука краще збирати вручну та акуратно складати у відра, ящики чи іншу тару. Вкладати плоди треба по одному, з плодоніжками, намагаючись не пошкодити восковий наліт яблук, який є їхнім природним захистом. Саме наявність цього невидимого нам, але дуже важливого шару, забезпечує яблукам тривале зберігання.

В ідеалі яблука треба поділити на групи:

По сорту;

За розмірами плодів (чим більший плід, тим швидше він псується, тому і перевіряти цю групу плодів доведеться частіше);

По якості. Всі плоди, пошкоджені хворобами чи шкідниками, краще одразу переробити або з’їсти у свіжому вигляді. Якщо і закладати їх на зберігання, то окремо від здорових плодів і з наміром спожити в першу чергу.

Багато садівників після збору врожаю переміщують плоди в прохолодне місце днів на 10-20, а після цього сортують, відбраковують і відправляють на зберігання. Це особливо зручно, коли мова йде про великий врожай. В промисловості, до речі, охолодити зібраний врожай також намагаються відразу – протягом 3-5 годин після збору. І далі плоди тримають тільки в прохолодному місці.

Яку тару обрати для зберігання яблук?

Якщо є можливість для зберігання плодів краще обрати місткості з натуральних матеріалів і з вентиляційними отворами. Дерев’яні стелажі, ящики чи контейнери – ідеальні варіанти. Можна використовувати і пластикові контейнери чи ящики, якщо ті мають достатньо отворів, щоб плоди дихали.

Зберігають яблука і в поліетилені, хоч це і менш екологічний варіант. В пакет складають приблизно 2-4 кг яблук, міцно зав’язують і роблять кілька проколів для дихання плодів. В таких пакетах яблука можна зберігати тільки при стабільній температурі приблизно 0 градусів.

Для тривалого зберігання яблука викладають в контейнери з мінімальними контактами плодоніжкою донизу. Якщо плоди складають у кілька шарів, кожен з них перекладають картоном, газетами, тканиною тощо. Такими ж матеріалами треба викласти і дно ящиків. При цьому варто слідкувати, щоб шарів не було занадто багато в одному контейнері, бо нижній може травмуватися від ваги верхніх шарів.

Правильні сусіди яблук на зберіганні

Найкращі сусіди для яблук на зберіганні – яблука. Ці плоди не люблять близькості з іншими овочами та фруктами. Мало того, для деяких з них вони самі є небезпечними сусідами. Річ у тім, що яблука активно виділяють етилен, речовину, що сприяє швидкому перезріванню коренеплодів, наприклад, моркви, картоплі, селери і буряка. А яблука поряд з ними отримують неприємний запах «погребів», а насправді – коренеплодів, крохмалю і сирості. При цьому неправильні сусіди в кілька разів знижують тривалість зберігання яблук.

Окремий погріб для яблук навряд чи є необхідність заводити, якщо ви не вирощуєте яблуні в промислових масштабах. Але поставити яблука на зберігання якомога далі від інших овочів і фруктів — варто.

В якому приміщенні можна зберегти яблука до весни?

Ідеальна температура для зберігання яблук від нуля до +5 градусів. Дозволяються легкі «приморозки» до -2 градусів, але насправді не так важлива ідеальна температура, як її стабільність. Яблука мають зберігатися в стабільній прохолоді. Вологість при цьому має бути достатньо високою, до 90%, тоді плоди довше не будуть всихати. Хороша вентиляція теж конче необхідна.

Якщо погріб для зберігання яблук і іншого врожаю у вас відсутній, яблука доведеться зберігати там, де… доведеться. Сарай, де температура не опускається нижче нуля (обов’язково захистіть ящики від можливого пошкодження мишами), балкон, лоджія, кладова, ящики у під’їздах… Головне обрати найбільш прохолодний куточок з стабільними температурними умовами.

Якщо ви зберігаєте яблука у квартирі, то, мабуть, їх у вас не так вже й багато. Встигнете з’їсти, поки вони почнуть псуватися. До весни, звичайно, в кімнатних умовах не долежать ніякі сорти.