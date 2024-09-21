Коли у школах осінні канікули цього року

Через масові ворожі ракетні удари все частіше відключать електропостачання, а це значно ускладнює навчальний процес.

Новий навчальний рік у школах розпочався 2 вересня 2024 року. Учні здобуватимуть освіту у його межах офіційно до 30 червня 2025 року.

Попри це, школярі вже цікавляться, чи підуть вони восени відпочивати від навчання. Недавно Міносвіти України опублікувало особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану. У відомстві зазначили, що структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада школи.

Так, дати канікул у межах цього навчального року кожна школа може визначати самостійно. Як і те, чи взагалі їх влаштовувати, чи перенести відпочинок учнів на зиму.

При цьому МОН висловило побажання: школи повинні визначитися із тривалістю зимових канікул, враховуючи безпекові та погодні умови у регіоні.

Так, попередньо осінні канікули у школах України триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року. Кожна школа при цьому може окремо визначати дати канікул, залежно від ситуації у регіоні.

А у тернопільських школах відбуватиметься навчання й по суботах. Таке рішення прийняли для того, щоб збільшити тривалість зимових канікул.

Начальниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк повідомила: «Виходить 7 субот потрібно відівчитись і тоді діти підуть на осінні канікули 26 жовтня. Завдяки навчанню по суботах довшими будуть канікули взимку, адже самі бачимо, що зараз є відключення світла, що ускладнює навчальний процес. У нас вже є досвід з попереднього року, тож вважаємо таке рішення буде правильним.