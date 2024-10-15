Коли садити моркву під зиму: секрети раннього врожаю

Одним із найцікавіших та найменш вибагливих овочів для осінньої посадки є морква. Цей солодкий коренеплід не тільки збагатить ваш раціон вітамінами, але й дозволить насолоджуватися свіжою продукцією ранньою весною.
Не всі сорти моркви підходять для осінньої посадки. При виборі насіння звертайте увагу на інформацію, вказану на упаковці. Обирайте сорти, спеціально призначені для зимової сівби. Вони мають підвищену морозостійкість і здатні успішно перезимувати в ґрунті.
Оптимальний час для посадки моркви під зиму – друга половина жовтня. Головне, щоб ґрунт прогрівся до +5°C, а потім поступово охолоджувався. Якщо посадити моркву занадто рано, вона може прорости ще восени, а морози пошкодять молоді паростки.
Перед посівом моркви ґрунт необхідно ретельно підготувати. Для цього:
Після посіву моркви — особливого догляду не потрібно. Головне – захистити грядку від вимерзання. Для цього можна додатково укрити її агроволокном.
Навесні
Навесні, коли зійде сніг, потрібно буде прибрати мульчу і прорихлити міжряддя. Якщо частина насіння не зійшла, можна провести додатковий посів.
Посадка моркви під зиму – це простий і ефективний спосіб отримати ранній урожай цього корисного овоча. Дотримуючись наших рекомендацій, ви зможете виростити солодку і хрустку моркву без особливих зусиль. Не бійтеся експериментувати і відкривати для себе нові грані городництва!