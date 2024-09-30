Коли посадити озимий часник, щоб врожай був вдалим

Термін посадки озимого часнику має вирішальне значення для його успішного вирощування. Якщо висадити часник занадто рано, він може прорости ще восени і загинути взимку через морози. А якщо посадити його занадто пізно, часник не встигне вкоренитися і також замерзне.

Дотримуючись кількох простих порад, можна визначити оптимальний час для посадки часнику восени, пише Книга Порад.

У давнину люди орієнтувалися на народні прикмети, які й сьогодні допомагають багатьом городникам правильно визначати терміни посадки.

Орієнтація на природу:

Спостерігайте за деревами. Час висаджувати часник, коли більшість листя вже опало з дерев. У цей період денні температури ще залишаються плюсовими, але вночі можуть опускатися трохи нижче нуля.

Спостерігайте за птахами. Якщо помітите, що птахи починають збиратися зграями й вирушати у вирій, це також є сигналом, що настав підходящий час для посадки часнику.

Терміни висадки:

Городники зазвичай висаджують зубки часнику за 1,5-2 місяці до початку зими, при середньодобовій температурі близько +10°C. Це приблизно перша половина жовтня, однак тепла осінь може змістити цей період навіть до кінця жовтня.

Ще одним орієнтиром для посадки часнику є закінчення періоду «бабиного літа» — після нього можна сміливо починати висадку в землю.