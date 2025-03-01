Книга тернопільської письменниці перемогла у щорічному рейтингу «Книжка року»

Книга тернопільської письменниці Ганни Осадко «Дубочок з війни» здобула перемогу у Всеукраїнському рейтингу «Книжка року» в категорії «Література для молодших школярів».

Про це повідомила сама авторка на особистій сторінці у Facebook.

«А на тобі! Якби подруга не тегнула, то я б і не знала. Отака я розтелепана авторка», – пожартувала Ганна Осадко.

Книга отримала позитивні відгуки від читачів та критиків, які відзначають її емоційну глибину, зрозумілу мову та важливість порушених тем.

«Дубочок з війни» — це щемка оповідь про війну і втрату, але також і про силу роду та любові, таких міцних, як кремезне мудре дерево, яке так любить маленький головний герой. За сюжетом, Юрко обожнює їздити до лісу з дідусем, мамою і татом, а згодом — і з сестричкою Сонею. Там, у лісі, родина має своє улюблене дерево — обіймальний дуб, який можна обхопити лише всім разом. Проте одного дня родину роз’єднує війна — тато іде на фронт захищати Україну…

«Дитяча книга про смерть і любов, яка не минає. Щодня, коли бачу у своєму мацьопому Тернополі чергову колону „На щиті“, розумію, що нині якійсь мамі доведеться пояснювати дітям, що тато загинув. І знаходити потрібні слова. А це безмежно важко, тим паче, коли й самої мами серце навпіл.

Я написала свій „Дубочок“ саме для таких гірких випадків — аби допомогти знайти ці слова. І перетворити біль на тепле багаття вдячності та любові.

…ех, які часи, такі й дитячі книги…» — ділиться Ганна Осадко.