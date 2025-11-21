Кількість загиблих у Тернополі зросла до 31 людини: з-під завалів дістали тіло жінки та двох дітей

Кількість загиблих унаслідок обстрілу багатоповерхівки 19 листопада в Тернополі зросла до 31 людини.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Кількість загиблих – 31 особа, серед них — шестеро дітей. Травмованих — 94, у тому числі 18 дітей. Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу”, – інформують правоохоронці.

Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.

Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.