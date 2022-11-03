Наш земляк Ярослав Гавянець дуетом з Марією Квіткою чуттєво виконали пісню «Ой, у вишневому саду», що заслужено вважається кодом нації. Але у даному випадку журі оцінювало не лише твір, а й талановитих виконавців.

Захищав Донецький аеропорт

Ярослав Мирославович Гавянець народився 14 листопада 1992 року у Копичинцях. Днями він зустрічатиме 30-річний ювілей, з чим, власне, його вітаємо. Він – учасник Революції Гідності та російсько-української війни.

Закінчив Харківський національний університет мистецтв, юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Проходив строкову та контрактну службу в Збройних силах України. Працював інспектором муніципальної варти Чортківської міської ради. Грав у народному аматорському театрі ім. Богдана Лепкого.

Коли розпочалося вторгнення на територію України, Ярослав Гавянець став добровольцем 81-ї бригади десантно-штурмових військ.

На щастя, нашому хороброму земляку-захиснику пощастило вижити у пеклі Донецького аеропорту у 2015 році. Однак три тижні він був у полоні.

Ярослав Гавянець – лауреат конкурсу «Людина року», 2018 р.), нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, медалями «За оборону Донецького аеропорту», «За участь в АТО», «За жертовність та любов до України» від Патріарха Філарета.

Не воювати, а співати

У 2020 році Ярослав Гавянець взяв участь у Міжнародному кіно-театральному проєкті «Синдром Гамлета». Зіграв у виставі про війну в Україні «H-Effect» режисера Рози Саркісян.

А у січні 2022 року виступив у ХII сезоні шоу «Голос країни» з піснею «Тебе це може вбити» гурту «СКАЙ». Тоді до нього повернулася Оля Полякова, котра й стала його тренеркою.

Він думав, що війна позаду, що у його житті запанує мир і злагода, і зможе зайнятися тим, про що так мріяв, – співати для людей.

Але почалася повномасштабна війна і все змінилося. Трансляцію пісенного шоу «Голос країни» перервали на сім місяців через вторгнення росії. Проте після затяжної паузи воно таки повернулося на екрани.

Наразі українцям показують випуски, які було знято ще до 24 лютого, а також окремі матеріали, які дознімали вже під час війни.

Глядачі ще можуть побачити у суддівському складі Олю Полякову, Надю Дорофєєву, Олексія Потапенка та Святослава Вакарчука, проте, як відомо, нині фронтмен гурту «Океан Ельзи» відмовився від тренерського крісла, оскільки займається волонтерською діяльністю.

У цьому сезоні також деякі конкурсанти можуть отримати другий шанс від нових народних тренерів – співачки Олександри Заріцької та підприємця Андрія Мацоли.

Українцям потрібні мирні вишневі садки…

Кіборг та актор з Тернопільщини Ярослав Гавянець вдруге виступив на «Голосі країни».

Як зазначила Марія Квітка, хочеться, щоб кожен українець мав можливість побувати у вишневому садочку в Україні, у спокої і мирі. А Ярослав Гавянець розповів, що прагнув, йдучи на конкурс, потрапити в інше, мирне, життя, поринути у творчість. Адже є моменти, коли треба взяти у руки зброю, а є, коли співається.

Глядачі та члени журі відзначити Ярослава за незламність духу, за патріотизм. А він зазначив, що співає для дружини, яка також служить у Збройних силах України, для дітей.

Тренерка Ярослава Гавянця і Марії Квітки Оля Полякова подякувала зворушливому дуету, який так чуттєво співав: «Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав…».

«Я радий, що у такий тяжкий час мій голос знову буде звучати на всю Україну», – сказав український захисник-співак.

Ще тоді, у 2020 році, Оля Полякова та Надя Дорофєєва були настільки зворушені виступом Ярослава Гавянця, що не змогли стримати сліз. Тренери не хотіли, аби учасник покидав проєкт.

І Ярославу таки випав шанс продовжити участь у шоу, але у команді Святослава Вакарчука, який нині вже не тренер. Та й Ярослав Гавянець з 24 лютого перебуває на службі у Збройних силах України.

Він все життя мріяв про сцену, проте участь в АТО змінила його життя. На сцені «Голосу країни» він сказав:

«Я хочу відчути, ким би я міг бути, якби не війна».

Тоді Ярослав ще не знав, що війна стане повномасштабною та змусить його знову повернутися на фронт…