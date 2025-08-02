Історія захисника Добряка з 44 окремої артилерійської бригади

Історія захисника Добряка – це історія про мужність, рішучість, відповідальність, любов до своїх рідних і до України.

Коли 24 лютого 2022 року російські війська пішли в наступ на Київ, він без паніки вивіз родину в безпечне місце. Але залишатися осторонь не міг — бойовий досвід, набутий ще під час АТО, не залишав йому морального права чекати. Уже в перші дні війни Добряк добровільно став до лав 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Сьогодні Добряк оператор-розвідник, його завдання – виявляти ворожу позиції, техніку та гармати, щоб наша артилерія знищила їх до того, як вони зможуть завдати шкоди.

Добряк має твердий намір вигнати окупантів з рідної землі, щоб його рідні могли почувати себе у безпеці та будувати своє майбутнє в Україні.

Будь поряд з мужніми та відважними воїнами 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Захистимо Україну разом!

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