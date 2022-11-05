Певні категорії чоловіків з “білим білетом” все ж таки можуть призвати на військову службу під час воєнного стану.

«Чи може підлягати мобілізації громадянин, який був знятий з військового обліку за наказом МОУ №342 2006 року?»

Почнемо з того, що гуглити в цьому випадку – втрата часу, бо текст наказу Міністра оборони України від 09.06.2006 року №342 (Наказ МОУ №342) «Про затвердження змін у Настанові з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів та матросів запасу Збройних Сил України та інших військових формувань» відсутній у відкритому доступі.

Трохи історії:

09 червня 2006 року Наказом Міністра оборони України №342 були внесені зміни до настанови з військового обліку в Збройних Силах України, затвердженої Наказом Міністерства оборони України №35 від 22.01.2002 року, щодо зняття з військового обліку громадян, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час.

Однак, 15 січня 2015 року Наказом Міноборони №24 «Про внесення змін до Настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу в Збройних Силах України та інших військових формувань» до тієї ж настанови від 2002 року були внесені нові зміни – щодо відміни положення про зняття з військового обліку громадян, які визнані ВЛК непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час.

Тим самим фактично Наказ МОУ №342 втратив чинність, а внесені на його підставі записи до військових квитків – актуальність. Наразі рішення про зняття військовозобов’язаних з обліку відбувається на підставі Наказу МОУ №402 від 14 серпня 2008 року.

Тобто тепер для отримання у військовому квитку запису «непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку», необхідно, щоб при проходженні медкомісії ВЛК встановила статтю з з розкладу хвороб, наведеному в Наказі №402 від 14.08.2008 року, з індексом «А».

«ЗНЯТИЙ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ»: чи допоможе ця відмітка перетнути кордон?

Українським законодавством передбачено три категорії непридатності до військової служби:

▪️ обмежено придатний до військової служби;

▫️ непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час;

▪️ непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

За період 2006 року по 2015 рік на підставі наказу МОУ №342 велику кількість людей було знято з військового обліку. Відповідні записи були зроблені у військових квитках. Однак реально ці люди є військовозобов’язані, просто обмежено придатні. Тобто, виходить, що людина має на руках військовий квиток, де написано чорним по білому: «знятий з військового обліку». Але фактично ця категорія чоловіків є військовозобов’язаними.

Отже, «знятий з військового обліку згідно з наказом МОУ №342»: така позначка у військовому квитку не означає автоматично, що людина не підлягає призову і може вільно перетинати кордон України у воєнний час.

Адже за станом здоров’я громадянин може бути непридатним до військової служби у мирний час, але підпадати під мобілізацію в період війни.

