У Тернополі створили комісію з перейменування вулиць. Також визначено термін за який вона повинна сформувати перелік вулиць та інших об’єктів, що потрібно перейменувати та надати пропозиції щодо їх нових назв, а саме – до 31 травня 2022 року.

За результатами роботи комісії у Тернополі проведуть громадське обговорення та узагальнять його результати. Окрім працівників міської ради, до складу комісії увійшли історики-краєзнавці та філологи з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Жителі міста можуть безпосередньо долучитись до цього процесу, подавши свої пропозиції щодо перейменування вулиць до 1 травня 2022 року. Процедура подачі пропозицій щодо переліку вулиць, які слід перейменувати у Тернополі в рамках дерусифікації та нові назви вулиць тернополяни можуть в електронному режимі. Для цього достатньо заповнити Google-форму , або ж надіслати на електронну пошту presamr@gmail.com.