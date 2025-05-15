Хто найбагатший у Верховній Раді?

Деклараційна кампанія-2024 чітко зафіксувала: народні депутати стали багатшими — значно і стрімко.

У 2024 році народні депутати України суттєво покращили своє фінансове становище: загальна сума їхніх грошових активів перевищила 14,8 млрд грн — це на 3 мільярди більше, ніж у 2023-му. Про це свідчать дані аналітичної платформи YouControl.

387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у попередньому році. Середня заробітна плата нардепа за 2024 рік склала 747 тис. грн — це на 13% більше, ніж у 2023-му. У 43 депутатів зарплата була єдиним джерелом доходу. Найбільшу офіційну платню задекларував Анатолій Остапенко з фракції «Слуга народу» — 1,6 млн грн.

У деяких обранців статки зросли більш ніж у 10 разів. Найпомітніше — у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).

Перше місце за обсягом задекларованих грошових активів утримує фракція «Європейська Солідарність» — 5,4 млрд грн. Понад третину цієї суми задекларував Петро Порошенко.

Друге місце у «Слуги народу» — 2,16 млрд грн. Найбагатші у фракції — Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Мільйонери та мільярдери Ради:

– «Відновлення України» задекларувала майже 2 млрд грн — половину з них сконцентрував Вадим Столар.

– «Платформа за життя та мир» вказала 1,6 млрд грн, найбільше — Григорій Суркіс (631,7 млн грн) та Віталій Борт (397,2 млн грн).

– У «За майбутнє» грошові активи становлять 1,3 млрд грн. Лідери — Степан Івахів (650,9 млн грн) і Олександр Герега (269,8 млн грн).

– Найменше задекларували у фракції «Голос» — лише 124 млн грн на всю команду.