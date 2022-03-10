З початком повномасштабної війни Росії проти України під особливу небезпеку потрапили саме журналісти та громадські активісти. За декілька днів до початку війни у ЗМІ з’явились повідомлення про “розстрільний список” українських діячів у випадку вторгнення. “РФ вже вбивала, викрадала, затримувала і катувала людей. Ці ж дії, “скоріше за все”, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії, включно з журналістами, антикорупціонерами, етнічними та релігійними меншинами, опозиціонерами з Росії і Білорусі.” – йшлось у новинах.

Щоб убезпечити громадських активістів та журналістів, які проживають у зоні активних бойових дій, громадська організація “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” у партнерстві з Національним фондом на підтримку демократії (NED) започаткували ініціативу з компенсації коштів за орендоване житло.

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“У мирний час ми займались навчанням і підтримкою громадських активістів, допомагали місцевим радам працювати прозоріше. З початком війни, за підтримки NED, ми рятуємо журналістів та громадських активістів, допомагаючи їм знайти безпечне проживання в одній із областей заходу України. Що нас особливо захоплює, це те, що переїжджаючи в безпечне місце, ці люди й надалі продовжують працювати – допомагати армії і переселенцям, висвітлювати події та доносити їх світовій спільноті.” – коментує керівник ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” Максим Черкашин.

За 10 днів роботи ініціативи до організації надійшло 50 заявок з проханням про допомогу. На сьогодні вже профінансовано 20-ть з них, решта в процесі опрацювання. Станом на 10-те березня 65 журналістів, активістів та членів їхніх сімей мають помешкання в одній із областей заходу України.

“Щиро вдячні ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” за можливість продовжувати свою боротьбу за українську незалежність навіть в умовах, коли через війну довелось залишити рідні домівки.” – коментують члени Антикорупційного штабу, які скористались ініціативою.

“Які б сильні ми не були, підтримка збільшує наші сили! Підтримка – це ковток свіжого повітря, коли навалюються труднощі і не дають дихати! Безмежно дякуємо за підтримку громадських активістів та журналістів від Освітньо-аналітичний центр розвитку громад! Дякуємо, що Ви завжди поруч! Завжди будемо пам’ятати!” діляться враженнями представники Інституту трансформаційних рішень та медіації.

“Увага! Журналісти та активісти, які через бойові дії були вимушені покинути свої домівки! Команда Освітньо-аналітичного центру розвитку громад за підтримки National Endowment for Democracy розпочала неймовірну у наш час ініціативу, яка може допомогти вам відшкодувати витрати на оренду житла. Маю за честь долучитися до цієї програми і вдячна, що допомогли мені та родині. Кому потрібно – приєднуйтесь!” – зазначає Вікторія Писарець, шеф-редакторка телеканалу СТБ.

Хто може отримати допомогу?

Якщо ви громадський активіст чи журналіст, який з сім’єю тимчасово винаймає житло в одній із областей західної Укаїни – ви можете отримати фінансову допомогу для покриття витрат на оренду будинку чи квартири, проживання в готелі тощо.

Як отримати допомогу?

Для отримання допомоги, будь ласка, заповніть невелику анкету за цим посиланням – https://cutt.ly/9AeeymN. Після ознайомленням із анкетою з Вами зв’яжуться представники організації та повідомлять всю необхідну інформацію.

Детальніше про ініціативу та можливість участі у ній за посиланням https://www.facebook.com/ngocrh