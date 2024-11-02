Громаді Тернопільщини повернуто майже 160 га землі вартістю понад 29 млн грн

Господарський суд області задовольнив позовні вимоги Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Шумської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІЕРРА» про розірвання договорів оренди та повернення земельних ділянок площею майже 160 га вартістю понад 29 млн грн.

Під час судового розгляду прокуратурою підтверджено факт порушення земельного законодавства товариством через систематичну несплату орендної плати за використання земельних ділянок для ведення сільського господарства.

На цей час рішення суду виконано, земельні ділянки повернуті в комунальну власність територіальної громади, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.