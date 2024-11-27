“Громада на всі 100”: три громади Тернопільщини – у фіналі конкурсу

Завершився другий етап конкурсу “Громада на всі 100”, під час якого серед 261 громади обрали 40 учасників, що пройдуть у наступний тур. Приємно повідомити, що серед фіналісток і три громади з Тернопілля – Шумська, Лановецька та Байковецька громади.

Під час прийому заявок учасники заповнювали анкети, де розповідали про свій проєкт та презентували його за допомогою відео.

Як повідомляють на сайті «Децентралізація», також Тернопільська область у переліку тих, що отримали найбільше голосів: Львівська — 40175, Чернігівська — 20307, Тернопільська — 16806.

До речі, 22 листопада розпочався третій етап конкурсу. Громади-фіналістки мають повідомити про свою подальшу участь до 23 грудня, інакше їх місця займуть громади, які стоять у рейтингу на позицію нижче.

«Громада на всі 100″ — це конкурс для громад, які хочуть ділитися власним досвідом та шукають нові можливості для втілення своїх ідей.

Даний проєкт реалізують у партнерстві Starlight Media з Українським кризовим медіа-центром за підтримки Програми USAID DOBRE.

Боротися за перемогу у конкурсі і морально приємно, і матеріально вигідно, адже громада-переможниця отримає винагороду в розмірі 100 тисяч доларів на реалізацію свого проекту. Що ж, успіхів кращим.